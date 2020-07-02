Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor

Mersin'de sokak hayvanları aç ve sahipsiz kalmıyor.

Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor
02.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:28

Mersin'de sokak hayvanları aç ve sahipsiz kalmıyor. Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor. Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, tam kadro personeliyle sokaktaki canların besleme ve bakımını üstlenirken, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki sahipsiz dostlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 Nisan 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasında sokak hayvanlarına toplam 159 bin 795 kilo mama ulaştırıldı. 171 kedi ve köpek besleme noktasında 118 gönüllü ile işbirliği içinde çalışan belediye ekipleri, odakların besleme bakım ve temizliklerini günlük olarak gerçekleştiriyor.

Günlük yaklaşık 600 kilo artık yemek toplanıyor

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, günlük mamaya ek olarak yemek artıklarından da sokak hayvanlarına mama yaptıklarını ifade ederek, "Günlük olarak yaklaşık 600 kilo atık yemeği otellerden, özel okullardan, polis okulundan, hastaneden alıyoruz. Hayvanlarımız burada mamaya alıştıklarında ve sokağa salım yaptığımızda mama aramasın, bulduklarını yesinler diye bunu da özellikle kullanıyoruz" dedi.

Ağız yarası olan kedi ve köpekler için ayrıca ıslak mama kullanıldığını belirten Cücük, yılda yaklaşık 5 ton da süt temin edildiğini söyledi.

Salgın sürecinde sokak hayvanları için Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar hizmet verildi

Belediye ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan bu yana '444 2 153' numaralı çağrı merkezine gelen ve sosyal medyadan ulaşan ihbarlar neticesinde, hem mama hem de sağlık desteğini aralıksız sürdürdü. İl bazında 11 araç ve 1 ambulansla hizmet vermeyi sürdüren ekipler, pandemi sürecinde toplam 50 bin 910 kilo mama ulaştırdı.

Salgın döneminde daha yoğun çalıştıklarını söyleyen Mehmet Cücük, "İş yerlerinin, lokantaların, kafelerin, otellerin kapalı olmasından dolayı sokakta bulunan hayvanlarımız yiyecek bulmakta sıkıntı çekti. Bunun için Belediye Başkanımız tarafından ayrıca 2 tır mama alındı. Bu işlemleri yaparken özellikle de Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar bize yardımcı olan hayvansever gönüllülerle işbirliği halindeydik. Hayvansever gönüllülerimize yaklaşık 35 ton mama verdik. Özellikle Silifke'de bulunan hayvansever gönüllü vatandaşlarımızla birlikte çalıştık. Mamayı biz verdik, onlar dağıtımını yaptı" ifadelerine yer verdi.

Kent genelinde 2 bin 657 can dost sahiplendirildi

Öte yandan, 1 Nisan 2019'dan bu yana Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde bakım ve beslemesi sağlanan hayvanlardan bin 174 köpek ve 880 kedi sahiplendirildi. Silifke, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde bulunan bakımevlerinde ise toplam 603 can dost sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü Haber
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak Haber
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Adnan Menderes Berat Albayrak Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Ayşegül Yıldız
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mersin'de sokak hayvanları aç kalmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:28:41. #1.14#
title