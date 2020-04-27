Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye para cezası Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye 291 bin 710 lira ceza kesildi.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye 291 bin 710 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekiplerin 4 gün boyunca denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 277 kişiye 291 bin 710 lira ceza uygulandığı kaydedildi. Kaynak: AA