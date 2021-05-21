Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi kovalamaya başladı.

Ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan zanlı, bir süre sonra yakalandı.

Şüphelinin üzerine, evden çalındığı belirlenen ziynet eşyası ve kol saati bulundu.

Gözaltına alınan zanlının, 3 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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