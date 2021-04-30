Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı.

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı. Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 150 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor.

Sofralık kayısının kilosu 35 liradan alıcı buldu. Fiyatlardan memnun olan üreticiler, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısıdan da umutlu olduklarını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kaliteli matador cinsi kayısının hasadına başlandığını ve aracılara satıldığını söyledi.

Bu yıl kayısıdan 150 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Acar, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ise 80 bin ton kayısı ihracatı hedeflendiğini belirtti.

Kayısı denince akla Malatya'nın geldiğini hatırlatan Acar, "Malatya ile Mut kayısısı arasındaki farkın artık öğrenilmesi gerekir. Mut kayısısı sofralık Malatya kayısısı ise kurutmalıktır. Gidin Malatya'ya tezgahlarda sofralık kayısı olarak Mut kayısısına rastlarsınız" dedi. - MERSİN

Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı
Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'
Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir"
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Akıl almaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
Akıl almaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:33:12. #1.16#

title