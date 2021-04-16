Mersin'de siyasi partilere ziyaret
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Mersin'de siyasi partilere ziyaret

Mersin'de siyasi partilere ziyaret
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve mahalle muhtarları siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve mahalle muhtarları siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Gümüş, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, bölge insanın tek geçim kaynağının tarım olduğunu belirterek, tarım alanlarının korunması gerektiğini söyledi.

Gümüş, planlamaların atıl araziler üzerinde yapılması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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