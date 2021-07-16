Mersin'de siyah incir hasadı başladı

Türkiye'nin önemli yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hasadına başlanan siyah incir, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hasadına başlanan siyah incir, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor.

Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde üretilen siyah incir için hasat etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çiftçiler, dallarından özenle toplanan incirleri sandıklara yerleştirdi.

Pamuk, hasadın ardından, tarımın stratejik ve önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Akdeniz'in tarımsal üretim ve çeşitlilik açısından şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Pamuk, ilçedeki üretim çeşitliliğinin daha üst noktalara çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bağlarbaşı siyah incirinin markalaşması için çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Pamuk, şunları kaydetti:

"Bağlarbaşı'nda, incir üretimi konusunda çok önemli bilgi birikimi ve potansiyel var. Yıllık 150 ton civarında bir üretim gerçekleşiyor. Üretim önemli ama markalaşma, ürettiğimiz ürünün önce bölgede, daha sonra da tüm Türkiye'de, hatta dünyada tanınması, marka haline gelmesi en az üretim kadar önemli. Bağlarbaşı siyah incirinin markalaşması noktasında bir birliktelik ve çaba içindeyiz."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçede 125-150 ton rekolte beklendiğini, ürünün kilogramının 25-30 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen, siyah incir üretim sahasını ve verimini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal