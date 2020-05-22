Mersin'de sivrisineklere mücadele çalışması Mersin'de, sivrisinekle mücadele için sulama havuzunlarına, sinek larvalasıyla beslenen 26 bin lepistes balığı bırakılacak.

Mersin'de, sivrisinekle mücadele için sulama havuzunlarına, sinek larvalasıyla beslenen 26 bin lepistes balığı bırakılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sivrisinekle mücadelede lepistes balıklarının kullanılması uygulaması Eski Mezitli Mahallesi'nde başladı.

İlk balıkları havuza bırakan Seçer, uygulamanın ilk etapta bin havuzda gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA