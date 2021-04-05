Mersin'de sitenin bahçesinde yürüyen kişi, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Mersin'de sitenin bahçesinde yürüyen kişi, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de sitenin bahçesinde yürüyen kişi, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mersin'de sitenin bahçesinde yürüyen 70 yaşındaki kişinin, yoldan çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de sitenin bahçesinde yürüyen 70 yaşındaki kişinin, yoldan çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Okan Merkezi Bulvarı'nda seyreden otomobil, refüj, kaldırım ve geri dönüşüm kutusuna çarptıktan sonra bir sitenin bahçesine girdi.

Sitenin bahçesinde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada, araçtan dışarı savrulan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şok geçirdim, hala kendime gelemiyorum"

Ahmet Leventyürü, AA muhabirine, kaza öncesinde hava almak için yaşadığı sitenin bahçesine indiğini söyledi.

Bahçede gezdiği sırada lüks bir otomobilin yolda kontrolden çıktığını fark ettiğini anlatan Leventyürü, "Önce refüje çarpan otomobil, sonra kaldırıma ve geri dönüşüm kutusuna çarparak havalandı ve uçarak sitenin bahçesine düştü. O anda kendimi arabanın altında kalmaktan zor kurtardım. Şok geçirdim, hala kendime gelemiyorum. Araban dışarı fırlayan 3 genç vardı. Alkollüydüler ve cenazeden döndüklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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