Mersin'de sitenin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yılanı site bahçesinde yakaladı.
Ekipler yılanı yeniden doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt