Mersin'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Mersin'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Mersin'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kerimler Mahallesi'nde arkeolojik sit alanı içerisinde dedektör yardımıyla kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak kullandıkları mazlemelere el koydu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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