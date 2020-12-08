Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

08.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:56
Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma ekipleri, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapan 2 kişiyi yakalayan ekipler, alanda ele geçirdikleri kazı malzemelerine el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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