Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
30.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:01
Mersin'in Erdemli ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki kişi, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bacağından yaralanan iş yeri sahibi H.K, saldırganlara tabancasıyla karşılık verdi.
Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA