Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

06.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:20
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

'in ilçesinde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Cereciler Kavşağı'nda Mehmet K. (50) idaresindeki 07 EHG 36 plakalı otomobil, husumetlilileri H.D, H.D, İ.D. ve A.D. tarafından durduruldu.

Aracını terk edip kaçan Mehmet K'yi yaklaşık 50 metrelik kovalamacanın ardından husumetlileri yakaladı.

Mehmet K'yi burada tabancayla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin üzerine olay yerine gelen ve çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp emniyete götürdü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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