Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Okul servisi aracında görevli G.G. (35) Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi O.G. ile karşılaştı.
Bu sırada okul servis aracında bulunan G.G'ye O.G. ateş edip, kaçtı.
Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan G.G. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan O.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.