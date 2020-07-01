Mersin'de silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Mersin'de silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde lokantada çorba içen üç kişiye yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
01.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde lokantada çorba içen üç kişiye yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlçede 28 Haziran'da bir lokantada çorba içen Oğuz D (32), Halil K. N. (46) ve İbrahim Ö.A'ya (33) Emre K. ve Batuhan Ş'nin araçla gelip pompalı tüfekle ateş etmesi lokantanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisin incelemeye aldığı görüntülerde, lokantanın önünde bir masada oturan üç kişinin yanına gelince yavaşlayan bir otomobilden bu kişilere ateş açılması, buna karşı çorba içenlerden İbrahim Ö. A'nın tabancayla karşılık vermesi yer alıyor.

Kızılmurat Mahallesi'ndeki olayda İbrahim Ö.A. ve lokantadaki müşteri olan Hasan K. (32) hafif şekilde yaralanmış ve İbrahim Ö.A gözaltına alınmıştı. Ekiplerin firari Batuhan Ş. ve Emre K'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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