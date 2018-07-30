Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emir Bırakmaz, arkadaşı İbrahim K. ile birlikte Şehit Mustafa Mahallesi 3522 Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olayda ağır yaralanan Bırakmaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan İbrahim K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.