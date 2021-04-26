Mersin'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Mersin'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Mersin'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Gözlükule Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ercan K. ile Mehmet İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan K, silahla ateş ettiği Mehmet İ'yi iki bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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