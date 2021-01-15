Mersin'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesindek silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet olan M.Y. ve A.Y. (43) ile Ç.P. (50) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.Y. ve Ç.P. ile C.Y. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt