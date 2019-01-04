Mersin'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA