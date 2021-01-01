Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde Uğur G. (35) ve Eyüp T, daha önce aralarında husumet bulunan Halil T. (42) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Kavgada yaralanan Uğur G, Halil T. ve iş yeri öndeki özel güvenlik görevlisi S.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zanlılardan Eyüp T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt