Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

13.10.2020 01:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:22

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

E.Ö. (43) ve H.S. (29) arasında Menderes Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, H.S'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Kavgada E.Ö. de H.S. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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