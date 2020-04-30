Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı
30.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:52
Mersin Mut ilçesinde silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı.
Mersin Mut ilçesinde silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde R.A (17) ile S.A (19) arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre tartışma sırasında S.A. av tüfeğiyle R.A'yı bacağından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılan R.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA