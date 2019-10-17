Mersin'de silahla yaralama iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşini av tüfeğiyle yaraldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşini av tüfeğiyle yaraldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, eski karısı G.A'yı, çalıştığı okul servisinden indirerek av tüfeğiyle yaralayan O.G'nin, saklandığı ev tespit edildi.
Zanlı, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.