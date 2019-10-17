Mersin'de silahla yaralama iddiası

Mersin'de silahla yaralama iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşini av tüfeğiyle yaraldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

17.10.2019 17:12
Mersin'de silahla yaralama iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşini av tüfeğiyle yaraldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, eski karısı G.A'yı, çalıştığı okul servisinden indirerek av tüfeğiyle yaralayan O.G'nin, saklandığı ev tespit edildi.

Zanlı, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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