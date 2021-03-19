Mersin'de silahla vurularak yaralanan sokak köpeği tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan ve Tarsus Belediyesi'nce tedavi altına alınan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce tedavisi tamamlanan ve belediye çalışanlarınca "Kahraman" adı verilen köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Köpeğin tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve hızla iyileştiğini belirten veteriner hekim Onur Terli, "Köpeğimizin genel durumu şu anda çok iyi . Gözetim altında tutulan köpeğe çalışanlarımız, yaşam savaşını kazandığı için 'Kahraman' adını verdi. Kahraman şu anda çok iyi ve yeni sahibini bekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt