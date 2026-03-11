Haberler

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Mersin'in Anamur ve Aydıncık ilçelerinde sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Anamur ve Aydıncık ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken 30 bini dolu 42 bin adet makaron, 624 kilogram kıyılmış tütün, 877 paket kaçak sigara ile 2 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
