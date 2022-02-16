Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı" ve "Sıfır Atık Kütüphanesi" açıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı" ve "Sıfır Atık Kütüphanesi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, kentte sıfır atık kütüphane sayısının 33 olduğunu belirterek, kentte "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı"nı yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışlar gerçekleştirildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Yenişehir, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title