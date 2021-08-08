Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
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Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Mersin'de gece yarısı etkili olan şiddetli sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

MERSİN - Mersin'de gece yarısı etkili olan şiddetli sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İkindi saatlerinde ilin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak yağış gece yarısından itibaren ise il merkezinde etkili oldu. Kuvvetli yağışla birlikte yollarda dereyi andıran görüntüler oluştu. Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda ise sürücülerin imdadına polis ve bekçiler yetişti. Ekiplerin yardımıyla itilen araçlar kaldıkları noktadan kurtarıldı. İl genelinde yer yer şimşek ve yıldırım aktiviteleri gözlendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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