Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)
14.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:32
GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİMersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ
Mersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı