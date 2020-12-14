Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)
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Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)

14.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:32
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)

GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİMersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ

Mersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.


Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
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