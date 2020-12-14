Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)

GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİMersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.