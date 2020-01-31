Mersin'de şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu
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Mersin'de şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

31.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:05
Mersin'de şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu

'in ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca süren fırtına saatlerinde şiddetini artırırken, bir evin de çatısını uçurdu.


İlçe merkezinde müstakil bir evin çatısı uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Çatısız kalan ev sahipleri evlerinin taşınmasına karar verdi.


Komşulardan Ferruh Tanrıkulu, "Sabah saatlerinde şiddetli fırtına komşumuzun evinin çatısını uçurdu. Çatı bahçeye düştü. Neyse ki cana bir zayiat gelmedi" dedi.


İlçede şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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