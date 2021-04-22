Mersin'de şiddet mağduru kadınlar "Bir Damla İyilik" projesiyle meslek sahibi olacak

Mersin Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Damla İyilik" projesiyle şiddete mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınlara mesleki eğitim veriliyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Damla İyilik" projesiyle şiddete mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınlara mesleki eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, ve Mersin Tekstil ve Konfesiyon Sanayicileri Derneği işbirliğiyle proje kapsamında çeşitli kurslar hazırlandı.

Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçesinde 4 grup halinde başlayan kurslara 57 kişi katılıyor.

Psiko-sosyal desteğin sağlandığı kadınların eğitim masrafları İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Kurslarda üretime başlayan kadınlara sertifika verilip istihdam edilmelerine yönelik çalışma yapılacak.

Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaddin Özer ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, Akdeniz ilçesinde kursların devam ettiği sınıfı ziyaret etti.

Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Özer ve Petek, üretim ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci