Mersin'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti
MERSİN'de sıcaktan bunalanlar, soluğu plajlarda aldı, yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.
MERSİN'de sıcaktan bunalanlar, soluğu plajlarda aldı, yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.
Ülkenin sıcaklık ve nem oranı en yüksek kentlerinden birisi olan Mersin'in sahilleri, hareketli günler geçiriyor. Tatile gitme fırsatı bulamayanlar, hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 70 olarak ölçüldüğü kentte merkez Mezitli ilçesi plajlarına akın etti. Adını Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti'nden alan Soli Halk Plajı'na gelenler denize girip serinledi.
Kaynak: DHA
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