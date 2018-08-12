Mersin'de Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

MERSİN (AA) – Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de etkili olan yüksek nem ve 35 dereceye yakın hava sıcaklığı, sahilleri doldurdu.

Yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz saatlerinde il merkezindeki cadde ve sokakların adeta boş kaldığı Mersin'de, pek çok kişi hafta sonu tatilini ilçelerdeki sahillerde değerlendiriyor.

Bazı aileler piknik yapmayı tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemeye çalışıyor. Hafta sonu en büyük ilgiyi, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahili görüyor.

Denizinin derin olmaması nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bölgedeki otellerde de doluluk yaşanıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bölgenin, Mersin'in en önemli turizm merkezi olduğunu söyledi.

Sıcak havanın da etkisiyle bölgede yaşanan hareketliliğin sevindirici olduğunu aktaran Öztop, "Ramazan Bayramı'ndan bu yana büyük bir doluluk yaşıyoruz. Hafta sonlarında da bu doluluk en üst seviyelere çıkıyor. Kurban Bayramı rezervasyonları da en üst seviyede. Denizin sığ olması nedeniyle Kızkalesi'ni daha çok çocuklu aileler tercih ediyor." dedi.

Öztop, gurbetçilerin de bölgeye yoğun ilgisi olduğunu ve bunun da doluluk oranlarını artırdığını sözlerine ekledi.