Mersin'de seyyar satıcıların yer kavgasını polis ayırdı
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Mersin'de seyyar satıcıların yer kavgasını polis ayırdı

Mersin'de seyyar satıcıların yer kavgasını polis ayırdı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaldırımda yer tutmak için kavga eden seyyar satıcılara polis müdahale etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaldırımda yer tutmak için kavga eden seyyar satıcılara polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kuvayi Milliye Caddesi'nde sebze satan kadınlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan 4 kadını polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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