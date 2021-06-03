Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bahadır K. idaresindeki 33 E 6557 plakalı otomobilin motor bölümünde, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobili saran alevlere olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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