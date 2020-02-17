Mersin'de seyir halindeyken alev alan kamyon yandı
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Mersin'de seyir halindeyken alev alan kamyon yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

17.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:42
Mersin'de seyir halindeyken alev alan kamyon yandı

'in ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Selçuk idaresindeki 16 FF 669 plakalı kamyon, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kamyonun motor bölümünden duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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