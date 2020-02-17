Mersin'de seyir halindeyken alev alan kamyon yandı

17.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Selçuk idaresindeki 16 FF 669 plakalı kamyon, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kamyonun motor bölümünden duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA