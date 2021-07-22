Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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