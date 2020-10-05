Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
05.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Badegül Lalek idaresindeki 33 DHB 35 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Berdan Viyadüğü'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt