Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
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Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

05.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:10
Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Badegül Lalek idaresindeki 33 DHB 35 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Berdan Viyadüğü'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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