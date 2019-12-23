Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
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Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mersin'de seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:26
Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

'de seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

E.G. idaresindeki 58 ND 933 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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