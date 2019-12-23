Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mersin'de seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'de seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
E.G. idaresindeki 58 ND 933 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.