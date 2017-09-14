Mersin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

MERSİN'de otoyolda seyir halindeki otomobil alev alev yandı.



Mersin- Çeşmeli otoyolunda seyreden Mehmet Öznur yönetimindeki 01 DJL 82 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurup, eşiyle birlikte indi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak kullanılmaz hale geldi.



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