Mersin'de seyir halindeki araç yandı Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Efkan Özcan yönetimindeki 33 NPM 17 plakalı araç, Ali Menteşoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Özcan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA