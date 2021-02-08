Mersin'de Sevgililer Günü için "dijital konser" verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için organize edilen konser, sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için organize edilen konser, sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan konser programında 4 sanatçı yer alacak.

Belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak konser, 14 Şubat saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci