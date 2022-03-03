Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı - Haberler

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Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

AA, Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 33 KCL 44 plakalı servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

Mersin'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Antalya, Mersin, Gülnar, işçi, Güncel, Haberler

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