Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut-Kırovası yolunda meydana gelen kazada, M.Y. yönetimindeki 33 C 7064 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen R.S.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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