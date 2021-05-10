Mersin'de seradan 350 kilogram muz çalındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir seradan yaklaşık 350 kilogram muz çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir seradan yaklaşık 350 kilogram muz çalındı.

Hacıbozan Mahallesi'ndeki bir muz serasının çadırı kesilerek serada bulunan yaklaşık 350 kilogram muz çalındı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan