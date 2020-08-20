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Mersin'de serada yetiştirilen rengarenk orkideler iç pazarın gözdesi oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulu bir firmanın 50 farklı renkte yetiştirdiği 1,5 milyon adet orkide Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Mersin'de serada yetiştirilen rengarenk orkideler iç pazarın gözdesi oldu
20.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:27

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulu bir firmanın 50 farklı renkte yetiştirdiği 1,5 milyon adet orkide Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Yenice Mahallesi'ndeki firmaya ait 150 bin metrekarelik alanda kurulu dev seralarda rengarenk orkideler yetiştiriliyor.

Yaklaşık 9 yıldır bu işle uğraşan firma, yıllık 180 bin adet olan orkide üretimini geçen yıl 1,5 milyon adede çıkardı.

Şirket yetkilisi Fatih Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim miktarını her yıl artırdıklarını söyledi.

Orkideye yurt içinden talebin yüksek olduğunu belirten Çiçek, "Şu anda yıllık 1,5 milyon orkide üretiyoruz. Yılda 6,5 milyon orkide ithal edildiğini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla üretimimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Üretimimiz ithalatı azalmaya yönelik"

Çiçek, Türkiye'nin dört bir yanına orkide gönderdiklerini, zaman zaman talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

50 farklı renkte orkide yetiştirdiklerini dile getiren Çiçek, şöyle devam etti:

"Orkideleri Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Talebe yetişemediğimiz dönemler oluyor. Üretimimiz ithalatı azaltmaya yönelik. Yatırımlarımız bu yönde devam ediyor. Ülke ekonomisine katkımızdan dolayı büyük gurur yaşıyoruz. İstihdama da katkı sağlıyoruz. Firmamızda yaklaşık 200 kişi çalışıyor."

Yurt dışından getirilen orkidelerin yolculuk süresi nedeniyle 4-5 gün karanlıkta kaldığını belirten Çiçek, "Bizim orkidelerimiz iç piyasaya gittiğinden o yol mesafesi yok. Onun için daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor." diye konuştu.

Bakımı özen istiyor

Çiçek, orkide bakımında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Aydınlık bir ortamda olacak. Ortam ısısı 18-22 derece olmalı. Bu ömrünün daha da uzamasını sağlar. Orkidenin kökünün ışık görmesi gerekiyor. Bundan dolayı şeffaf saksı kullanırız biz. Bitkinin kökleri beyazlaşmaya başladığı zaman su ihtiyacı var demektir. Bu sırada su vermemiz gerekiyor. Kökü yeşilse bitkinin su ihtiyacı yoktur. Bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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