Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı

Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde sera yapımı sırasında elektrik akımına kapılan Afganistan uyruklu işçi ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde sera yapımı sırasında elektrik akımına kapılan Afganistan uyruklu işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alataş Mahallesi'nde sera yapımında çalışan Zamir Serveri (24) elektrik kablosuna basması sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Serveri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Serveri'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:53:37. #1.16#

title