Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde sera yapımı sırasında elektrik akımına kapılan Afganistan uyruklu işçi ağır yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde sera yapımı sırasında elektrik akımına kapılan Afganistan uyruklu işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alataş Mahallesi'nde sera yapımında çalışan Zamir Serveri (24) elektrik kablosuna basması sonucu akıma kapılarak yaralandı.
Serveri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Serveri'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat