Mersin'de serada 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde serada 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde serada 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küstüllü Mahallesi'ndeki serada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar