Mersin'de sentetik uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
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Mersin'de sentetik uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Mersin'de sentetik uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri ham maddeyle sentetik uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri ham maddeyle sentetik uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'dan yasa dışı yollarla getirdikleri uyuşturucu ham maddesini Mezitli ilçesinde kiraladıkları evlerde işledikleri ve elde ettikleri sentetik uyuşturucuyu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda biri İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 40 gram sıvı uyuşturucu ham maddesi, bir miktar esrar ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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