Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu
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Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika olarak faaliyet gösteren bir binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 199 kişi suçüstü yakalandı.

14.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:22
Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

'in Tarsus ilçesinde olarak faaliyet gösteren bir binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 199 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yenice Mahallesi'nde Yazılım İşlem İşçileri Sendikası olarak faaliyet gösteren ancak kumarhaneye dönüştürülen bir binaya operasyon düzenledi.


Operasyonda, binada bulunan 199 kişi 'tombala' tabir edilen kumar oynarken yakalanırken, bina içerisinde yapılan aramada, 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 adet numaratör, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi.


Kumar oynarken yakalanan 199 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na göre toplam 243 bin 775 lira idari para cezası uygulanırken, sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şüpheli hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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