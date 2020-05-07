Mersin?de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin?de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede

Mersin?de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede
07.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:29

MERSİN'de, koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.

MERSİN'de, koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.

Toroslar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirirken, kolluk kuvvetleri tarafından temassız ateş ölçerlerle vatandaşların vücut ısıları da kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri ise ekiplere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri bir an olsun elden bırakmadıklarını belirterek, "Hep birlikte hareket ederek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Halk sağlığını korumak ve virüsün etkisini en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan pazar yerlerinde önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. Pazarlarımızı kurulmadan önce özenle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. İlçe sakinlerimizden ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kurallara harfiyen uymaya devam etmeleridir. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu zor günleri geride bırakarak güzel günlere kavuşacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Haberler
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Kemal Sunal Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Adem Ljajic Lionel Messi Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Bursa Futbol İntihar
Şu an buradasınız: Mersin?de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 19:08:56. #1.14#
title